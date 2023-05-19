بحضور 3 أساقفة.. "الكاهن والرعاية" فى مؤتمر كهنة المنيا

نظمت إيبارشية المنيا المؤتمر نصف السنوي للآباء كهنة الإيبارشية، تحت عنوان "الكاهن والرعاية"، في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابع للإيبارشية.



حاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا، والأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، والأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وعدد من الآباء الكهنة.

تضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي، والعشيات والتسبحة الليلية، مجموعات عمل ومحاضرات وندوات في موضوع المؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الرعوية بالإيبارشية.

هذا وأقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، يومي ١٥ و١٦ مايو، مؤتمر الأسرة الرابع للآباء كهنة إيبارشيات الوجه البحري وقطاعات الإسكندرية والقاهرة، وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "نمو الزواج. من النبتة إلى الشجرة"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق، بحضور الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ومقرر لجنة المتزوجين بالمجمع المقدس.

تضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل قدمها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام المتخصصين في علوم المشورة الأسرية عن موضوع "المشكلات التي تعوق نمو الزواج وكيفية علاجها".

هذا وجاءت توصيات المؤتمر بنشر ونقل الخبرات لإيبارشيات المشاركين في المؤتمر، والبالغ عددهم ١٠٠ مشترك من المهتمين بخدمة الأسرة.

كما نظمت إيبارشية ميت غمر، على مدار ثلاثة أيام، السيمينار الثاني لآباء إيبارشية ميت غمر في دير الشهيد مار مينا العجائبي.

تضمن السيمينار محاضرة ألقاها نيافة الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، وبعض الكهنة، وكانت المحاضرات عن أهمية النمو والثبات في العقيدة الأرثوذكسية.