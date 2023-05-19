الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

ولى عهد الكويت: نشعر بالتفاؤل بعد البيان المشترك بين السعودية وإيران

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

توجه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالشكر للقائمين على القمة العربية في دورتها الـ32 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقادة والزعماء العرب.

وقال، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: "إننا نشعر بالتفاؤل ببوادر الانفراج الحاصل في المنطقة، ومنها البيان المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية برعاية جمهورية الصين".

وأكد ولي العهد الكويتي، أن هذه التفاهمات ستنعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، موضحًا أن القلق يستمر حيال بعض التحديات التي يواجهها الوطن العربي.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في ظل تطورات متسارعة تحيط بالدول العربية والتي تنعكس على أمن المنطقة العربية واستقرارها، مؤكدًا موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية.

 انطلاق أعمال القمة العربية في جدة

وانطلقت قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، وتركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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