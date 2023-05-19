الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التونسى: نريد أن نكون شركاء فى صياغة النظام العالمى الجديد

جريدة الدستور

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن العالم بصدد التشكل من جديد، ونريد أن نكون شركاء في صياغة النظام العالمي الجديد، لافتا إلى أن الشعوب العربية دفعت في كل أرجاء الوطن العربي الثمن باهظا من أجل الحرية والاستقلال، وما زال الفلسطينيون يقدمون كل يوم جحافل من الشهداء لنيل الحرية، فضلا عن آلاف اللاجئين.

وأضاف: "أما آن للإنسانية أن تضع حدا لهذه المظلمة في ظل صمت مريب للعديد من العواصم، العالم الذي يتشكل اليوم لا يجب أن يتشكل على حساب أمتنا ومقدرات شعبنا، ونحن ثابتون على موقفنا برفض أي تحالف ضد طرف آخر".

ورحب الرئيس التونسي خلال كلمته في القمة العربية الـ32، بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن الشعب السوري دفع ثمنا غاليا حتى يبقى بلده موحدة.

وأردف: "يحدونا الأمل بأن يستعيد اليمن وحدة شعبه، كما ندعم أن يحسم الشعب الليبي أمره عبر الانتخابات، ونأمل في أن تحل أزمات ليبيا واليمن والسودان".

وأكد أن أولوياتنا العربية هي الحفاظ على السلم والأمن.

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