"متاحف الإسكندرية" تحصد 3 جوائز فى منافسات أفضل المتاحف المصرية

حصدت متاحف الإسكندرية، 3 جوائز خلال تكريمات أفضل المتاحف المصرية صاحبة أفضل الممارسات المتحفية خلال العام (مايو 2022-مايو 2023)، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة ولدعم وتشجيع القائمين على المتاحف للتنافس نحو تقديم أفضل الممارسات المتحفية ولتعزيز دور المتاحف في جذب أكبر عدد من الزوار من خلال الفعاليات المختلفة مثل المعارض المؤقتة والأنشطة التعليمية والأحداث الثقافية.

وجرى اختيار المتاحف في عدة تصنيفات للتكريمات وهي إدارة المتاحف- المجموعات المتحفية- التعليم المتحفية- المعارض.

وحصد متحف المجوهرات الملكية شهادة تقدير في المجموعات المتحفية، ومتحف الإسكندرية القومي شهادة أفضل الممارسات في التعليم المتحفي، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية التابع لقطاع الفنون التشكيلية، وزارة الثقافة شهادة تقدير في المعارض.

جاء هذا التكريم على هامش الملتقى الذي قام بتنظيمه مكتب اليونسكو بالقاهرة بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف - أيكوم مصر بمتحف قصر المنيل تحت عنوان "دور المتاحف في التنفيذ الفعال لاتفاقيات اليونسكو الثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف 2023".

وكان قد نظمت متاحف الإسكندرية أمس عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف تحت عنوان "الاستدامة وجودة الحياة".

مشروع باسيلي

نظم متحف الإسكندرية القومي خلال احتفال اليوم العالمي للمتاحف معرضًا بعنوان «مشروع باسيلي» بالتعاون مع نادي عدسة في متحف الإسكندرية القومي، وسوف يستمر لمدة أسبوعين، حيث يضم المعرض نتاج ورشة العمل والتي تناولت "تاريخ القصر ومحتوياته من العصور المختلفة" في شكل فني ومبتكر في محاولة للارتقاء بمفهوم الصورة الوثائقية، وإعادة إحياء طباعة الأعمال الفوتوغرافية (كارت بوستال) والترويج للصور المتميزة، ومن ثم استخدامها في المنشورات الترويجية التي تصدرها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

معرض المنظر الطبيعي

نظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، معرض المنظر الطبيعي من الكلاسيكية إلى التجريد"، والذي ضم 34 لوحة لفن "المنظر الطبيعي" من مدارس فنية مختلفة وعصور مختلفة، جميعها من مقتنيات متحف الفنون الجميلة، معظمها من مجموعة "إدوارد فريدهايم" الألماني السكندري الذي أهدى مجموعته الفنية إلى بلدية الإسكندرية عام 1906 لتكون أول مجموعة بمتحف الفنون الجميلة والهواة التي أقيم عليها المتحف.

نبتة ملكية

نظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية بقسمي التعليم والتسويق، فعالية "نبتة ملكية"، تحت شعار "ازرع نبتة.. تبني حياة" الملكية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، والتي شارك فيها زوار متحف المجوهرات الملكية بمختلف أعمارهم بنباتاتهم الخاصة بهم وقاموا بالرسم والتلوين على الأصيص برسومات مستوحاة من الحضارة المصرية والأسرة العلوية.