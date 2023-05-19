فاطمة البنداري ابنة الوادي الجديد تحصل على المركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر

“ربنا كرمني بدعوة الوالدين”.. هكذا بدأت الطالبة فاطمة عاطف البنداري ابنة الوادي الجديد وبطلة تحدي القراءة العربي وسفيرة القراءة والعلم بعد حصولها على المركز الأول في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لحفظ وتأليف وشرح المتون العلمية، لتكون أول حاصلة على هذا اللقب في العالم

حيث تم تكريمها من فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر الشريف.

بحضور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أيمن عبد الغني، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم والدكتور عصام القاضي مدير إدارة الجودة والدكتور فايز نصر الدين مدير إدارة الحاسب الآلي والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وقالت فاطمة البنداري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر، أنني بدأت في حفظ كتاب الله في 4 سنوات ونصف ثم حفظته بقراءته العشر بسند من أعلى أسانيد العالم للشيخة مرفت محمد حجازي، والشيخة فاطمة إبراهيم حبلص "رحمها الله" بفضل دعم والذي والدتي الداعمين الحقيقيين لي.

كما حصلت على المركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم وحصلت على المركز الأول على مستوى الأوقاف في حفظ القرآن الكريم والمركز الأول في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية، وحفظت ألفية ابن مالك والشاطيبة والدرة والطيبة والعديد من المتون الشرعية والعربية بأسانيد موثقة كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري.

الجدير بالذكر أن الطالبة فاطمة البنداري حصلت مؤخرًا على المركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في حفظ القرآن والمركز الأول على مستوى الأوقاف في حفظ القرآن والمركز الأول على مستوى الأزهر في الملتقى الفكري، والمركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، ورغم صغر سنها إلا أن فاطمة حفظت القرآن الكريم كاملًا بقراءته العشر وقرأت 7000 كتاب، وحفظت أكثر من 6000 حديث شريف، و1000 بيت من الشعر وتنافس نهائيات مسابقة تحدى القراءة العربي على مستوى العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حصلت على المركز الأول في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية، وحفظت ألفية ابن مالك والشاطيبة والدرة والطيبة والعديد من المتون الشرعية والعربية ومعها أسانيد بها، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري، وحصلت على المركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، واستطاعت أنها تنافس على مستوى الوطن العربي باسم الأزهر الشريف، وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.