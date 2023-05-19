الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن رفضه استمرار استباحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومقدساتها، مطالبًا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32، المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بما حققته المملكة العربية السعودية على كل المستويات، مرحبًا بعودة الرئيس السوري بشار الأسد بين إخوانه، وعودة سوريا للحضن العربي.

وطالب الرئيس عباس، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، مشددًا على مواصلة النضال لمواجهة القهر والعدوان الإسرائيليين.

انطلاق أعمال القمة العربية فى جدة

وانطلقت، قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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