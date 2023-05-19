ملك الأردن: القضية الفلسطينية محور اهتمامنا ويجب احترام المقدسات بالقدس

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمام الأردن، مؤكدًا أنه لا يمكن التخلي عن السعي لتحقيق السلام العادل والشامل في فلسطين.

وأضاف العاهل الأردني خلال كلمته بقمة جدة اليوم ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لا يمكن أن يتحقق ذلك إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وتابع ملك الأردن أنه لا يمكن للسلام والأمن أن يتحققا مع استمرار بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتدمير الفرص المتبقية لتحقيق حل الدولتين.

ملك الأردن: نكرس كل إمكانياتنا لحماية القدس والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية

وتابع: "البديل عن ذلك سيضع المنطقة بأكملها على طريق الصراع المستمر، وليس هناك أهم من احترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكد أن القدس مدينة مقدسة ونكرس كل إمكانياتنا من أجل حمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.