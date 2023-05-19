الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرز تصريحات الرئيس السيسي بالقمة العربية الـ32 في جدة

السيسي
السيسي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها فرض عين وضرورة حياة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية، أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

- منطقتنا العربية مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف قاسية. 

- الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها فرض عين وضرورة حياة.

- لا يستقيم أبدًا أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية. 

- الاعتماد على جهودنا المشتركة لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجبًا ومسئولية. 

- تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية. 

- عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي.

- الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ.

- مصر دائمًا ستدعم بكل الصدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي.

- مصر مستمرة في جهود تثبيت التهدئة في غزة.

- نطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

- استمرار اشتعال الأزمة في السودان الشقيق ينذر بصراع طويل المدى.

الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية القمة العربية الـ32

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