الرئيس السيسى: استمرار اشتعال الأزمة فى السودان ينذر بصراع طويل المدى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استمرار اشتعال الأزمة في السودان الشقيق ينذر بصراع طويل المدى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ32: "اشتعلت أزمة جديدة في السودان الشقيقة تنذر بضرورة أن نتعاون في احتوائها، حتى لا تمتد لصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة".

وأضاف السيسي: "كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، ما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك من أجل تسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحًا".



وانطلقت قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.