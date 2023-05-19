الرئيس السيسى: نحذر من إدارة الصراع داخل الأراضى الفلسطينية عسكريًا

خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي من تصاعد الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا استمرار جهود مصر للتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع المطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: "تابعنا، بالحزن والألم، تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسئولة من قِبَل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وآخرها ما شهده قطاع غزة".

وأضاف: "بينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريًا وأمنيًا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حدٍ سواء".

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الخيار الاستراتيجي للسلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

انطلاق أعمال القمة العربية فى جدة

وانطلقت، قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.