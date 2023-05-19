أمين عام منظمة التعاون الإسلامى: نناشد الأطراف السودانية إعلاء المصلحة الوطنية

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن المنطقة العربية تواجه تحديات تستدعي التعاون والتضامن بين دولنا، مؤكدا حرص المنظمة على إزالة أسباب التوتر والصراعات في المنطقة، والعمل على عمق الروابط مع الجامعة العربية.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بالقمة العربية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة.

وعن الملف السوداني، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: “لم ندخر جهدا لوقف الصراع في السودان منذ اليوم الأول، مناشداً الأطراف السودانية بإعلاء المصلحة الوطنية، كما رحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان”.

وانطلقت، قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

