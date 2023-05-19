ضمن لقاءات الشباب.. الأنبا باخوم يترأس اليوم السادس من أيام الخلق

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، ضمن سلسلة اجتماعات الشباب وأبونا المطران، التي دارت حول أيام الخلق السبعة، وأيضًا عن حياتنا، في ظل هذا الخلق، وإبداع الخالق فيه، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة السينودس مع الأب چورچ جميل، راعي الكنيسة، وتلاوة مجموعة من التراتيل مع كورال الاجتماع، بقيادة الأخ هاني رأفت.

ورحب الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالآباء الكهنة، والشباب الحاضرين، حيث قدم لهم كلمة تشجيعية، عبر فيها عن سعادته وامتنانه من أجل هذه الأيام، التي أتاحت للجميع التعرف على المعنى الحقيقي للسعادة، بالإضافة إلى المساعدة، التي قدمتها هذه الأيام، في وضع الطريق الصحيح أمام أعيننا.

وفي كلمته، تحدث الأنبا باخوم حول اليوم السادس من أيام الخلق، الذي خلق فيه الله الحياة على الأرض، كما خلق الإنسان، والذي قبل أن يوجده، وجد له التوبة، والقيامة منذ البدء.

تضمن الاجتماع أيضًا تقديم شيرين لويس، الاستشاري النفسي والاجتماعي، ومؤسسة مبادرة "عرفت أربي"، التدريب نفسي حول كيفية تطبيق السعادة، وعيشها بشكل عملي في الحياة اليومية.

واختتم اللقاء بزياح القربان المقدس، وتلاوة صلاة الزياح للطوباوي كارلو أكوتيس، شفيع الشباب، كما نظم فريق CST، عددًا من الألعاب الترفيهية، لخدمة هدف اليوم.