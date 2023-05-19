الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: المنطقة العربية عانت من التدخلات الخارجية فى شئونها

أبوالغيط
أبوالغيط

وجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الشكر للملك سلمان عبدالعزيز بن سعود، خادم الحرمين الشريفين، على حفاوة استقبال وفود القمة العربية، مهنئهاً المملكة بتوليها رئاسة القمة الـ32 والمنعقدة حالياً في مدينة جدة بالمملكة.

وقال أبوالغيط، خلال كلمته بالقمة العربية بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، إن المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر، ولا بد من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي والتنافس الهائل بين القوى الكبرى على حساب القوى الأصغر.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أن الأزمات العربية تشهد حاليا حالة من الجمود وعلينا اغتنام الفرصة لحلها، موضحاً أن المنطقة العربية عانت من التدخلات الخارجية في شئونها.

كما تطرق أبوالغيط خلال كلمته إلى أزمة السودان، مؤكداً أن المدنيين يدفعون ثمن الأزمة في السودان، وعلى الأطراف كافة العودة للحوار.

كما رحب بالرئيس السوري بشار الأسد بعودة مقعده في الجامعة العربية، موضحاً أن هناك فرصة لمعالجة الأزمة في سوريا، وأيضاً رحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على عودة العلاقات.

وانطلقت، قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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