رئيس وزراء الجزائر: العالم يشهد تحولات عميقة وتطورات متسارعة

خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، إن العالم يشهد تحولات عميقة وتطورات متسارعة تؤشر لظهور نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، على أنقاض نظام القطب الواحد، مما يفرض علينا تعزيز التضامن والعمل كمجموعة موحدة ليكون لنا دور فعّال وفاعل في تحديد التوازنات الجديدة بالشكل الذي يضمن الحفاظ على مصالحنا المشتركة.

وأضاف، خلال كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ32 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة: "لنا من القدرات والإمكانيات ما يسمح لنا بتبوء مكانة مرموقة للمساهمة في رسم معالم مستقبل أفضل لشعوبنا".

وأكد رئيس الوزراء الجزائري أهمية العمل العربي المشترك المتجدد، مشددًا على حتمية إصلاح وعصرنة العمل العربي المشترك وفق نهجٍ جديد يتجاوز المقاربات التقليدية ليضع في صلب أولوياته انشغالات وهموم المواطن العربي.

انطلاق أعمال القمة العربية فى جدة

وانطلقت، قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.