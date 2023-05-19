"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد "بشاير الخير 2" بكرموز

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد بشاير الخير 2 بكرموز، في إطار سعي وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، لعمارة بيوت الله عز وجل وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن. وألقى خطبة الجمعة بالمسجد الدكتور نجاح راجح مدير عام إدارة غرب.

وأكد الشيخ سلامة أن وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيش عصرها الذهبي في عمارة المساجد وتشييدها وإعمارها بالأنشطة الدعوية والقرآنية للكبار والصغار في سابقة لم تحدث قبل ذلك سيسجلها التاريخ بحروف من نور، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وعلماء وجيشًا وأمنًا.

كما قام وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم بجولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددًا من مساجد إداراتي أوقاف (غرب - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها وتهيئتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

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