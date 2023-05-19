الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور بكنيسة مار مرقس بالمنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور، بكنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأب أبو الخير بشرى، راعي الكنيسة، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب أيوب يوسف، راعي كنيسة أم المخلص، ببردنوها، ومسؤولي، وأعضاء جماعة إيمان ونور.

تضمن الاحتفال الفقرات المتنوعة، كما ألقى مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك كلمة روحية للحاضرين بعنوان "فلا تكن إلا فرحًا".

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