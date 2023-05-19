الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خطيب الجامع الأزهر: ذكر الله يفك الأزمات ويحقق السعادة فى الدارين

خطيب الجامع الأزهر
خطيب الجامع الأزهر

ألقى خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر؛ الأستاذ الدكتور عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، ودار موضوعها حول "فوائد الذكر وسلك سبيل الذاكرين".

وقال الدكتور عبدالفتاح العواري، إن الأمور تتزاحم في معترك الحياة على العبد، فنراه حيران باحثا عن علاج ناجع ليفك به أزمته ويزيل به قلقه ويدفع به خوفه، فنجده يبحث في الحياة يمنة ويسرة علّه يجد علاجا يكشف به تلك الأزمات، ومهما بذل العبد من مال وجهد، وضرب فى طول البلاد وعرضها؛ لا يمكنه بحال من الأحوال أن يحقق غايته ويصل إلى مراده، فيطمئن قلبه وتسكن نفسه واضطرابته؛ إلا إذا سلك سبيل الذاكرين وانتهج نهج الصديقين وفتش في سيرة المثل الكامل سيرة إمام الذاكرين سيدنا محمد ﷺ ليأخذ منه قبسة يزيل بها ستر الظلام.

وأوضح خطيب الجامع الأزهر أن جميع أحوال النبي ﷺ يراها المسلم في حله وترحاله ونومه ويقظته، فما ترك الرسول ﷺ جانبا من جوانب الحياة إلا وعلم الإنسانية كلها كيف تحقق صلتها بربها الذي خلقها وأوجدها لتعمير الكون، لافتا أن المؤمن إذا استلهم حياة النبي الكريم، حافظا لخُلقه ودعائه ونهجه سلم وسلم المجتمع كافة، وكان الله -تعالى- معه ومن كان الله معه فقد سعد وفاز، قال سبحانه وتعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الذكر يطمئن القلب ومن صفات المؤمنين أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله، وتوجل قلوبهم أي تخاف من الله أيضًا وترغب فيما عنده-عز وجل-، فقلوبهم تجمع بين الوجل والطمأنينة،  فقال تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ موضحا أن القلب السليم هو الذي تعلق بالله فاطمئن وسكن، وإذا أردنا الأمن والأمان في النفس والمال والولد ويوم الفزع الأكبر والسعادة في الدارين؛ فعلينا بالإكثار من ذكر الله بقلوبنا لا بألسنتنا فقط، لأن الذكر الذي يحقق السعادة هو ذكر القلوب.  

واختتم خطيب الجامع الأزهر بأن دائرة الذكر دائرة رحبة غطت جوانب الحياة، فلا يظن أحد أن انشغال العبد بالذكر يجعله هاملا لحاله وكسبه المادي، كلا بل الذكر هو السلاح فى الحياة والمتغلب على مصاعبها ومتطلباتها، وحتى في مقابلة الأعداء في ساحات القتال؛ فالذكر سابق على حركة السلاح والسهام، فهو ناجز صائب، والرامي لا يملك إصابة هدفه من تلقاء نفسه بل بذكره ربه، فليكن ذكرك ملازما لرميك وحركة أصابعك، وهذا الكلام يحمل جميع العاملين في كل الميادين أن لا يخلو عملهم من ذكر الله حتى يفلح العمل.

الجامع الأزهر خطيب الجامع الأزهر خطبة الجمعة مجمع البحوث الإسلامية ذكر الله

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

وزيرة التعاون الدولي تبحث استعدادات زيارة البنك الأوروبي لمصر خلال أكتوبر

حديث جانبى بين الرئيس السيسى ونظيره السورى بالقمة العربية فى جدة (فيديو)

الطرق البديلة عقب غلق محور 26 يوليو من ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادى النيل

أرقام قياسية جديدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة أستون فيلا غدا؟

شاب يقتل 3 من أبناء عمه بسبب أرض زراعية فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام