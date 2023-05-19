الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض الأول لفيلم "يوم 13" لأحمد داود بسينمات الخليج يوم 25 مايو

داوود
داوود

كشف الفنان أحمد داود عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن انطلاق عرض فيلم يوم 13 في سينمات الخليج، ابتداءً من العرض الخاص للفيلم في ريل سينما بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 22 مايو القادم، ثم في دبي يوم 24 مايو، وذلك قبل طرحة في جميع دور العرض السينمائية بدول الخليج يوم 25 مايو القادم.

وقدد حقق فيلم يوم 13 نجاحًا كبيرًا منذ طرحة في شباك التذاكر بالسينما المصرية، وتصدر الإرادات اليومية لأكثر من 20 يوم على التوالي حتى الآن، محققًا ما يزيد عن 24 مليون جنيهًا بعد 4 أسابيع من العرض.      

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أحمد داود 25 مايو فيلم يوم 13 عرض العرض الأول خليج

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