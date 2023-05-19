الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

رئيس وزراء الجزائر: الأزمة الأوكرانية وضعت العالم فى حالة استقطاب متزايد

رئيس الوزراء الجزائري
رئيس الوزراء الجزائري

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، إن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة الـ31 للقمة العربية في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فضلًا عن اندلاع الأزمة الأوكرانية التي وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد، وأمام تحديات جديدة متمثلة خاصة في الأمن الغذائي، والطاقة.

وأضاف، خلال كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ32 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة: "إنني أجدد الدعوة لتعبئة الطاقات التمويلية العربية، لا سيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي هي في أمّس الحاجة لهذه المساعدات، لتمكينها من تجاوز هذه الظروف الدولية العصيبة".

وتابع: "على الصعيد العربي ستنظم الجزائر خلال الشهر الجاري الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي، بحضور كبار الخبراء والمختصين العرب، للخروج بمقترحات علمية وعملية، ومشاريع ملموسة تمهيدًا لاعتمادها بما يدعم الأمن الغذائي لشعوبنا".

انطلاق أعمال القمة العربية فى جدة

وانطلقت، قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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