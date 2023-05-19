الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق أولى الجلسات النقاشية للجنة المحليات بالحوار الوطنى.. الأحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق، الأحد المقبل، ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطنى، والخاصة بلجنة المحليات، ومن المقرر أن تناقش اللجنة قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية" إحدى القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، حسبما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل-النظام الانتخابي) وقانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).

وتعقد الجلسة بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، والنائب علاء عصام المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

وبالتوازي مع لجنة المحليات، تناقش لجنة الأحزاب السياسية، جميع قضايا اللجنة التي تمثلت في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

14 مايو 2023 الادارة المحلية الحوار الوطنى الدكتور علي الدين هلال المجالس الشعبية المحلية المحور السياسي قانون المجالس الشعبية المحلية قانون مجلس النواب قانون الادارة المحلية

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