الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 33 حالة تعد على أراضي أملاك دولة واسترداد 4166 مترا و368 فدانا بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم استرداد 4166 مترا مربعا و368 فدان أملاك دولة خلال حملة مكبرة  خلالها إزالة 33 حالة تعد بمركزي منفلوط وأسيوط ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للازالات لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 33 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأسيوط واسترداد 4166 متر مربع مباني و368 فدان زراعة حيث تم في مركز منفلوط إزالة 12 حالة تعدي على أملاك دولة وتنظيم بمساحة 1216 متر مربع و12 حالة تعدي مباني أرض زراعية على مساحة 1160 متر مربع وحالة تعدي على أرض تابعة لهيئة التعمير بمساحة 700 متر مربع.
وفي مركز أسيوط تم تنفيذ إزالة لعدد 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة هيئة التعمير على مساحة 2250 متر مربع و4 حالات تعدي على أملاك دولة زراعة هيئة تعمير بمساحة 368 فدان.
حيث تمت تلك الحملات تحت إشراف المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم.

وأضاف إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة بلغ 528 حالة تعدي على مساحة 41 ألف و638 متر مربع مباني و2176 فدان و1 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة و51 حالة تعدي مباني بمساحة 5980 متر و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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12 حالة تعدى أراضي أملاك دولة استرداد اراضي الدولة الأجهزة التنفيذية الأراضي الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموجة الـ 21 هيئة التعمير

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