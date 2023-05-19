رئيس مدينة مرسي مطروح: نسابق الزمن لتجميل وتمهيد الشواطئ لاستقبال المصطافين

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية، في إطار استعدادات مدينة مرسى مطروح لموسم صيف 2023 ، للوقوف على الاعمال الجارية لاستقبال محبي وزائري ومصطافي المدينة في الموسم السياحي الصيفي.

وكلف محافظ مطروح، عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بسرعة تجهيز الشواطئ ورفع كفاءتها استعدادا لاستقبال المصطافين .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، بان المدينة تسابق الزمن لتجميل شواطئها من خلال أعمال تمهيد الرمال بشواطئ الأيض، ورميل قبل وبعد الكوبري، وجاري استكمال رفع كفاءة باقي الشواطئ تابعاً، وسيتم رفع كفاءة سور الكورنيش حتى يستطيع المصطاف الاستمتاع بالكورنيش ليلا ، مع الحفاظ علي رؤية البحر.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، ان العمل جاري في أعمال الصيانات اللازمة لكلا من دورات المياه على شواطئ المدينة وتدعيم باقي الشواطئ بحمامات "كلادينج" جديدة مجهزة فك وتركيب ، لتوفير كافة الخدمات لمصطافي ورواد الشواطئ لتقديم خدمة أفضل ، ودهان للبلدورات وانارة الاعمدة علي طول الكورنيش شرقاً وغرباً، بالاضافة الي تركيب أفرع الليد الديكورية المضيئة علي الاعمدة ، لظهور المدينة بالشكل اللائق لها سياحيا .

وأضاف "عبد المجيد"، ان العمل جارى لسرعة الانتهاء من معظم أعمال الحفر بشوارع المدينة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والشركات المنفذة للمشروعات الجارية ، من أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بنطاق المدينة قبل دخول موسم الصيف ، لتكون المدينة في ابهي صورها بالشكل الحضاري اللائق بها ..

- وضع خطة عمل طوال موسم الصيف مع الإدارات الخدمية

وشدد رئيس المدينة على وضع خطة عمل طوال موسم الصيف مع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة لرفع معدلات النظافة العامة في الموسم السياحي بالشوارع والميادين العامة لسرعة نقل القمامة والمخلفات وعلي طول الكورنيش والشواطئ ، من خلال رجال جهاز النظافة والاحياء والحملة الميكانيكية.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلي الأعمال الجارية لرفع كفاءة أشجار ونباتات الزينة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدولي بمدخل المدينة ، وقص وتقليم وري أشجار ونخيل الزينة بالكورنيش والمساحات الخضراء من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة ضمن خطة التجميل قبل الموسم السياحي .

ولفت الي ان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة ، يواصل استقبال طلبات شباب مطروح في الحصول علي تراخيص الشماسي بالشواطئ خلال موسم الصيف في اطار توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وتم طرح إجراءات ايجار الكافتيريات الصيفية بشواطئ المدينة في الموسم السياحي .

وتابع أن قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة ، سيتابع حالة البحر خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي من خلال تقارير هيئة الأرصاد الجوية ، والمرور الميداني لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحالة البحر عن طريق الصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وإذاعة مطروح ، وسائل الاعلام المختلفة .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أهالي المحافظة وشبابها العاملين بالشواطئ ، وأصحاب المنشآت السياحية والمحال التجارية وكل مستفيد من موسم الصيف ، بضرورة الالتزام بعدم وضع اشغالات طريق مخالفة والحفاظ علي البيئة والنظافة العامة ، لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها امام زائريها ، وذلك في إطار تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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