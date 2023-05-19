أبرز ملامح كلمة الرئيس السيسى المرتقبة فى القمة العربية

كشف أيمن عماد، مراسل «القاهرة الإخبارية»، ملامح كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الـ32، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي ستتضمن العديد من النقاط المهمة، على رأسها "التأكيد على مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ عليها".

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبر أن الدولة الوطنية هي المخرج الوحيد لكل الأزمات التي تلحق بالأمة العربية، إذ استخدمها أول مرة عام 2017، في كلمته أمام الأمم المتحدة.

وأضاف: "الرئيس السيسي سيتحدث خلال كلمته بالقمة العربية عن ضرورة توحيد الصف العربي، ومساعي مصر الدائمة لتحقيق ذلك التكامل وتقديم كافة السبل".

وتابع: "مصر دائما تدعو لتوحيد الصف العربي في ظل الأزمات المتلاحقة والتحديات المواجهة للدول العربية، وذلك لإعلاء مصالح الدول العربية".

وواصل: "الأزمة السودانية باعتبارها آخر مستجدات الأزمات العربية، ستكون متصدرة المشهد اليوم بالقمة العربية"، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي ستأتي مؤكدة عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني.

واستطرد مراسل «القاهرة الإخبارية»: "الرئيس السيسي سيدعو إلى التكاتف لوقف الاقتتال في السودان بشكل دائم، كما سيدعو جميع الدول لدعم السودان".