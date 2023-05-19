شاب يقتل 3 من أبناء عمه بسبب أرض زراعية في سوهاج

لقى اليوم 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخصان آخران، اليوم الجمعة، من أسرة واحدة بطلقات نارية متفرقة، على إثر قيام عامل من أبناء عمومتهم بإطلاق الرصاص عليهم من بندقية آلية بحوزته في مشاجرة بينهم بسبب خلافات على أولوية رى الأرض الزراعية بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفـين ومصابين بناحية "جزيرة العتامنة" بدائرة المركز، فانتقلت إلى مكان البلاغ قيادات وقوات الشرطة.

وتبين من المعاينة والفحص مصرع كل من: حسن . ف . ح (28 عاماً - عامل) أثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وشقيقه عامر (32 عاماً - عامل) إثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن، ونجل عمومتهما عثمان . أ . م (35 عاماً - عامل) إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفي طما المركزي، وإصابة شقيقى الأول والثانى طـه . ف . ح (30 عاماً - عامل) بطلق ناري بالكتف الأيمن، ومحمد . ف . ح (38 عاماً - عامل) بطلق ناري بالساق اليمني، وأشارت تحريات المباحث إلى قيام أبن عمومتهم ناصر . أ . ح (25 عاماً – عامل) وشقيق زوجة الأول من الطرف الأول، بإطلاق الرصاص عليهم من بندقية آلية بحوزته في مشاجرة بينهم بسبب خلافات على أولوية الرى بالأرض الزراعية.

وجرى ضبط المتهم وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.