الطرق البديلة عقب غلق محور 26 يوليو من ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادى النيل

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة خطتها لتيسير الحركة المرورية عقب إعلان محافظة الجيزة غلقا كليا لـ محور 26 يوليو بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفي ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر، والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي، وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة، بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين- حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

استلزم الأمر إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل، وذلك لمدة يومين ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 20/5/2023 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 21/5/2023.

الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي تجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.