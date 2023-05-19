الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممدوح الششتاوي يكشف حقيقة خلافه مع أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية

ممدوح الششتاوي
ممدوح الششتاوي

كشف ممدوح الششتاوي، عضو اللجنة العليا لأندية وزارة الشباب والرياضة والمدير التنفيذي السابق للجنة الأولمبية المصرية، أسباب رحيله عن منصبه، قائلًا إنه استمر 8 سنوات في منصبه باللجنة الأولمبية المصرية وكان لا بد من وجود دماء جديدة وفكر جديد.

وأضاف الششتاوي، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "في أي مكان أعمل فيه أقصى وقت بكون موجود 4 سنوات وبعدين انتقل لحاجة أخرى من أجل البحث عن الإبداع".

وأكد أنه على علاقة جيدة جدًا بمجلس الإدارة بالكامل مع المهندس هشام حطب، والمهندس شريف العريان وكل الأعضاء.

كما أشار إلى أن فكر وزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة كان مختلفًا، حيث قامت الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالاهتمام بالاستثمار الرياضي.

اللجنة الأولمبية المصرية ممدوح الششتاوي وزارة الشباب والرياضة 8 الصبح DMC

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