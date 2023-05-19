"فلسطين" أولوية.. 15 بندا عاجلا في مسودة البيان الختامي للقمة العربية

أكد البيان الختامي للقمة العربية الـ32، والذي ستنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الدول العربية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجدداً، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء.

وجاءت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ32، والتي ركزت علي الشأن الفلسطيني، وفقاً لفضائية “العربية” علي النحو التالي:ـ

- التأكيد مجدداً على مركزية القضية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية.

- شددت القمة على إعادة تأكيد التمسك بالسلام بوصفه خياراً استراتيجياً، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي.

- دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ـ الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247 - 77، القاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال والآثار المترتبة عليه والممارسات غير القانونية المرتبطة به.

- الحث على توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

- حث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

- الإدانة الشديدة للسياسة الاستيطانية والاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

- توجيه التحية لنضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، وإدانة مواصلة سلطات الاحتلال اعتقال آلاف الفلسطينيين.

- رفض أي تجزئة للأراضي الفلسطينية، وتأكيد مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي الدولة الفلسطينية، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

- الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية.

- تأكيد دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية، وتفعيل شبكة أمان مالية دعماً لدولة فلسطين.

- الإعراب عن دعم مطلب سوريا في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل.

ـ تأكيد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، والتمسك بالحق الأصيل في حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شُردوا منها.

- تذكير المجتمع الدولي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وهو قرار تقسيم فلسطين الذي كان لزاماً على المجتمع الدولي تطبيقه منذ 75 سنة، الذي كان قبوله وتنفيذه شرطاً لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ربط عضوية إسرائيل بتنفيذ هذا القرار.

- إدانة الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان المستمر على القدس ونابلس وقطاع غزة وباقي المناطق.