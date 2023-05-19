شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة تضبط 142 قضية متنوعة

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 142 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.