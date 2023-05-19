شرطة الكهرباء تضبط 13795 قضية سرقة تيار كهربائى

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13795 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 142 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.