الجمعة 19 مايو 2023
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أحمد عاشور: حل مشكلة الزيادة السكانية يجرى بطرق مختلفة أهمها الوعى

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

قال النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن هناك اقتراحات كثيرة جدًا وصلت لحل مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الجميع يتقدم بحلول لحل تلك القضية.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، الجمعة: "البعض ينظر للمشكلة السكانية في بعض الأحيان على أنها شيء يزود القوة الشاملة للدولة وأمر جيد، وأننا من الممكن أن نستثمر في تلك القوة البشرية، لكن كل ذلك يتوقف على كمية الموارد الطبيعية الموجودة داخل الدولة نفسها وعلى الوضع الاقتصادي في الدولة بصفة عامة".

وأشار إلى أن ذلك لا نستطيع تطبيقه في مصر، متابعًا: "كل دول العالم تنادي بحل القضية السكانية بطريقة لا مركزية، بمعنى أن كل دولة تعاني من مشكلة الزيادة السكانية تحلها بطريقة مختلفة عن الدول الأخرى، بل قد يختلف الحل من محافظة إلى محافظة".

أحمد عاشور: الزيادة السكانية مرتبطة بموروثات مجتمعية قديمة

وأكد أن قضية الزيادة السكانية مرتبطة بموروثات مجتمعية قديمة وعادات وتقاليد تختلف بين المحافظات، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون مقترحات وتوصيات حل المشكلة السكانية مرنة ويتم تنفيذها في مكان بشكل مختلف عن المكان الأخر.

وأوضح أن جزءا من حل مشكلة الزيادة السكانية هو تنمية الوعي والاهتمام بالتعليم وتوفير كل الخدمات الصحية التي تحتاجها الأسرة حتى تتمكن من التنظيم.

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