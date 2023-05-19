الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبل انعقادها.. "القاهرة الإخبارية" تكشف كواليس مشاركة بشار الأسد فى قمة جدة

بشار الأسد
بشار الأسد

كشف أحمد أبوزيد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن كواليس مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ32 بجدة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة.

وقال أبوزيد إنه من المنتظر أن يجتمع القادة العرب هذا اليوم، حيث تعقد القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين في مدينة جدة، موضحًا أن هناك حديثًا سيكون مرتقبًا حول كلمة الرئيس السوري بشار الأسد وهي كلمته الأولى منذ نحو 12 عامًا كاملة، قضاها بعيدًا عن الجامعة العربية، بحكم التجميد الذي طال المقعد السوري بالجامعة.

وأضاف في رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تجمع القادة سوف يبدأ ظهر اليوم، ومن بعد ذلك يتجمعون كالمعتاد لالتقاط الصورة التذكارية، وتبدأ الجلسة كما هو معلوم، وانتقال رئاسة أعمال القمة من الجزائر إلى السعودية، مشيرًا إلى أن بعد ذلك تتوالى الكلمات بدءًا من الأمين العام للجامعة العربية، ومن ثم بعض الضيوف الذين تم توجيه الدعوة إليهم إذا كانوا من بين الحاضرين بشكل رسمي، حيث يتم توجيه الكلمة لهم للحديث عن آفاق التعاون بين محيطهم ومنظماتهم الإقليمية التي يمثلونها والجامعة العربية.

ووصل الرئيس السوري بشار الأسد على رأس وفد بلاده، أمس الخميس، إلى مدينة جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، الجمعة.

ويشارك الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عامًا، بعد تجميد عضوية بلاده في الجامعة العربية في عام 2011 مع اندلاع الأزمة السورية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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