ضبط سائق وعاطل بـ 3 كيلو حشيش قبل ترويجها في القاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط سائق، مقيم بمحافظة الشرقية) حال استقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعثر بحوزته على ( 17 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,700 كيلو جرام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.

وعُثر بحوزته على (13 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.