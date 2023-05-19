ناقد رياضى: طريقة واحدة تمنح الترجى الفوز على الأهلى اليوم

كشف الناقد الرياضي محمد عفيفي، فرص النادي الأهلي في مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فرص الأهلى أكبر للفوز في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي.

وقال عفيفي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى: «ما حققه نادي الأهلي في رادس في مباراة الذهاب في تونس يؤكد مدى استغلال الأهلي الأمثل للفرص، إذ كان في ظل الغياب الجماهيري».

وأضاف: «النتيجة المبهرة التي حققها الأهلي في رادس وهي ثلاثية نظيفة، ليست لها علاقة بتراجع أداء الترجي التونسي، ولكن بحسن استغلال الأهلي كل الفرص»، محذرا من الاعتماد على نتيجة خارج الأرض إذ من الممكن تعويضها في حالة التراخي.

وتابع: "لازم الأهلب يلعب بجدية من أول دقيقة أيما كان الوضع، وتحجيم لعب الترجي منذ البداية هو الحل للتغلب على الترجي التونسي".

وأوضح أن كولر المدير الفني لنادي الأهلي استطاع التقدم بمستوى وأداء وفنيات لاعبي النادي الأهلي، في محاولة منه لإصلاح أخطاء دور المجموعات، والتأقلم أيضا مع كل ظرف جديد يمر بالنادي ولاعبيه.