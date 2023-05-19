رئيس مركز القدس للدراسات: نعول على قمة جدة فى إيجاد حلول للقضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد وفيق، رئيس مركز القدس للدراسات، إن الجميع يعول على القمة العربية في جدة بالسعودية، والتي تنطلق اليوم 19 مايو، لمحاولة إيجاد حلول للقضية الفلسطينية المستمرة منذ 1948، خاصة عقب التصعيدات الأخيرة التي قام بها جيش الاحتلال خلال الفترة الماضية وتسببت في استشهاد العديد من الشعب الفلسطيني.

وأضاف وفيق، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»: «أتوقع أن يكون هناك رؤية واقعية جديدة تقودها السعودية ومصر، خلال جدول أعمال القمة، لحل أزمة القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن هذه القمة تأتي في ظل مصالحات دول المنطقة، فضلاً عن إعادة ضم سياسيات جديدة للقضايا المشتركة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد وفيق، رئيس مركز القدس للدراسات، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بلغة الانتقام والقتل والتعذيب الممنهج، ويتجاهل منطق الحوار والذهاب إلى نقاط الالتقاء مع الشعب الفلسطيني خاصة، والإقليم بشكل عام، موضحاً أن نتائج هذه الممارسات الإسرائيلية ستؤدي لاستمرار دائرة القتل المجنونة والجهنمية، والتوسع وانتشار الظاهرة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة في باقي الجبهات المختلفة، ودخول أطراف أخرى من الشعب الفلسطيني في خط المواجهة مع قوات الاحتلال.