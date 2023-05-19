الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأهيل وتدريب العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل على خدمات المشورة الطبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل قطاع الحماية المجتمعية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية، وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشري.

شارك فى الدورة 19 مُتدربًا من الضباط والأفراد والمدنيين العاملين بقطاع الحماية المجتمعية، خلال الفترة من 15-17-5-2023.

جاء ذلك استمرارًا للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات «B–C»، نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين مع الفيروس، فضلًا عن إنشاء 10 مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة، للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية «C–B».

وفي ختام فعاليات الدورة، تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الرعاية الصحية المتميزة، لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

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