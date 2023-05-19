التحريات في اختفاء فتاة الدقهلية: زارت أقاربهم دون علم والديها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات الخبر المتداول على أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا تغيب فتاة عن منزلها بالدقهلية، ومطالبة أهليتها بالمساعدة فى العثور عليها.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر فى هذا الشأن، وتم تحديد المعنية بالخبر، وتبين أنها طالبة مقيمة بمحافظة الدقهلية، وبسؤال والدتها مقيمة بذات العنوان، قررت أن كريمتها متواجدة حاليًا برفقتها بالمنزل.

وأضافت بقيام كريمتها بتاريخ 6 الجاري، بالتوجه لأداء الامتحان وعقب ذلك توجهت لأحد أقاربهم بمدينة المنصورة دون علمها، وعادت بذات اليوم ولم تقم بتحرير ثمة محاضر، وبسؤال الفتاة أيدت ذلك، كما تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.