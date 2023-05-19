تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث طريق مصر- الإسكندرية

تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وطالبت جهات التحقيق بعرض السائق على الطب الشرعي، لتحليل الكشف تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 68 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.