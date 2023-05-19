الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تنظم لقاء عن المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي

مكتبة القاهرة الكبري
مكتبة القاهرة الكبري

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، لقاء بعنوان المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء غد السبت.

يشارك في اللقاء كلا من الدكتورة سالي المعوض، والدكتور هشام الشريف، أستاذا المكتبات والمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية، ويدير اللقاء ياسر مصطفي عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى. 

ويتناول لقاء “المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي”، التعريف بمفهوم “المكتبات الذكية”، وكيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تغيير أساليب التفاعل التقليدية مع مصادر المعلومات بين المستخدمين وأنظمة المكتبات، بمساعدة الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل تحسين الوضوح والمرونة وسرعة الاستجابة للتفاعلات، مما يحقق نماذج جديدة للخدمات الذكية وإدارة المكتبات.

وبحسب المتخصصين،  يقصد بمفهوم “المكتبات الذكية”، هذ المكتبات التي تقدم خدمات تفاعلية، مبتكرة وغنية بالمعلومات، فضلا عن كونها واقعية ومتغيرة وعالمية. 

كما يقصد بـ “المكتبات الذكية”، مجموعة مفاهيم وممارسات التنمية المستدامة، للمكتبة الحديثة القائمة علي أساس تقنية المعلومات الرقمية والشبكات والذكاء الاصطناعي، بحيت تترابط وتتكامل فيما بينها بكفاءة وفاعلية لتقديم خدمات رقمية وخضراء للمستفيد منها.

 

المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي علي طاولة مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك تكنولوجيا المعلومات التنمية المستدامة

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