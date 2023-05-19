الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كاف يعلن موعد سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، موعد سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستستضيفها كوت ديفوار، مطلع العام المقبل.

وحسبما ذكر «كاف»، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد، حددت يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل، موعدًا لإجراء مراسم سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وجاء الإعلان عن موعد سحب القرعة، عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، يوم أمس الخميس، بالجزائر.

وأكد «كاف» في بيانه، أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاحظت التقدم الذي تم إحرازه في كوت ديفوار في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية 2023.

ومن جانبه، أعرب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس «كاف» عن امتنانه للرئيس الإيفواري الحسن واتارا ورئيس الوزراء باتريك أتشي، على التعاون والالتزام بضمان أن تكون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار من الطراز العالمي.

يذكر أن نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، ستقام خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وعلى جانب آخر، أعلنت اللجنة التنفيذية لـ «كاف» أن كوت ديفوار هي البلد المستضيف للنسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات التي ستقام عام 2023.

وأوضح «كاف» في بيانه، إن إقامة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2023 سيمكن كوت ديفوار من اختبار المرافق التي ستستخدم في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام العام المقبل، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات البطولة في الوقت المناسب.

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