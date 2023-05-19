آية سماحة: هناك موسم جديد لـ"الصفارة" والموسم الأول حقق نجاح كبير

اكدت الفنانة أية سماحة عن تواجد موسم ثاني لمسلسل الصفارة، والذي عرض الموسم الأول منه في شهر رمضان الماضي من 15 حلقة.

وأشارت أية لـ"الدستور"، إلى أن العمل سيتم صناعة جزء جديد له، لكن إلى الوقت الحالي لم يتم الاستقرار على قصته، خاصة عقب نجاح موسمه الأول والتعليقات الإيجابية التي جاءت عليه.

وتابعت: "التعليقات جميعها كانت إيجابية على السوشيال ميديا، فالجمهور استقبل مني الشكل الكوميدي بطريقة أسعدتني وهذه التعليقات المرحبة بطريقتي في الصفارة كانت بمثابة حالة سعادة كبيرة بالنسبالي".

واستكملت: "رأيت تعليقات إيجابية على مسلسل "كامل العدد" مع دينا الشربيني، والحمدلله شعرت بنجاح العلميين على السوشيال ميديا بشكل كبير للغاية، وهذا حفزني لتقديم الافضل والتأني في اختياراتي خلال الفترة المقبلة".

وتدور أحداث مسلسل "الصفارة" حول شفيق "أحمد أمين" الذى يعمل مرشدًا سياحيًا ويعثر على صفارة يعود تاريخها إلى عهد الملك توت عنخ آمون، والتي تساعده للعودة بالزمن للوراء لإصلاح الأمر الذى جعله يصل للوضع الذى هو عليه، وقد نحتاج هذه الصفارة ببعض الأمور في حياتنا اليومية.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان، وضيوف الشرف حسن عبدالفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج شركة media Hub – سعدي وجوهر.