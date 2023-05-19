الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 قرارات إغلاق لأنشطة مخالفة في دمياط

حملات
حملات

شدد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على استمرار الجهود المبذولة للقضاء على مظاهر الإشغالات والتعدي ومخالفة النشاط واستغلال البدرومات والوحدات السكنية في أنشطة مخالفة واتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية حيال ذلك.

وتم شن حملات تحت إشراف عبدالحميد السنباطي، نائب رئيس الجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز، والمهندس عاصم اللبان مدير عام التنمية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٩ توك توك، و٧ تروسيكل نباشين، و٤ سيارات بيع خضار وفاكهة، وعدد من المضبوطات المتنوعة وتم إيداعها بمخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وذلك للحفاظ على النظافة البيئية للمدينة.

وفى سياق متصل تم تنفيذ عدد ١٠ قرارات غلق إدارى لبدرومات ووحدات سكنية تم استغلالها في أنشطة مخالفة وتم تشميعها بالشمع الأحمر وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز.

وأكد رئيس الجهاز بالحزم في تطبيق القانون تجاه تلك المخالفات للحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدينة واسترداد حق الدولة.

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