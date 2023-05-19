الأبوة والأمومة الواعية.. 6 طرق فعالة لتعليم طفلك أن يكون يقظًا ومرنًا عاطفياً

يلعب الآباء دورًا أساسيًا في توجيه أطفالنا نحو حياة متوازنة ومُرضية، حيث وُجدت دراسة في مجلة علم النفس التنموي التطبيقي أن مهارات اليقظة تعمل على تحسين التنظيم الذاتي والتحكم المعرفي، كما تقوي التربية الواعية الرابطة بين الوالدين والطفل وتعزز الذكاء العاطفي ومهارات التأقلم والسلوكيات الإيجابية.

ووفقًا لموقع hindustantimes من خلال دمج ممارسات الأبوة الواعية ، يمكننا تمكين أطفالنا الصغار باستخدام الأدوات اللازمة للتنقل بين الصعود والهبوط في الحياة بالنعمة والقوة الداخلية، دعنا نستكشف بعض الطرق الفعالة لتعزيز اليقظة والمرونة العاطفية لدى الأطفال ، وتزويدهم بالمهارات الحياتية الأساسية التي ستخدمهم جيدًا في مرحلة البلوغ.

طرق لتعليم طفلك أن يكون يقظًا ومرنًا عاطفياً

1. كن قدوة لطفلك

أفضل طريقة لتعليم طفلك اليقظة الذهنية هي أن تصممه بنفسك ، ابدأ بدمج ممارسات اليقظة الذهنية مثل التأمل ، أو تمارين التنفس ، أو تدوين يوميات الامتنان في روتينك اليومي. هذا سوف يلهم أطفالك ليكونوا يقظين في حياتهم الخاصة.

2. بناء الوعي العاطفي

ساعد طفلك على التعرف على عواطفه ومشاعره والتعبير عنها بطريقة صحية. شجعهم على مشاركة مشاعرهم معك والاستماع بانتباه دون الحكم عليهم أو انتقادهم.

3. تشجيع التعاطف والرحمة

التعاطف والرحمة صفات أساسية لتنمية طفلك. من خلال تعليم طفلك أن يضع نفسه في مكان الآخرين ، يمكنك تشجيعه على مراعاة مشاعر الآخرين ووجهات نظرهم. يمكنك تجربة تمارين مثل مطالبة طفلك بوصف وجهة نظر الشخص الآخر وما قد يمر به.

4. زرع الامتنان واللطف

الامتنان واللطف من المشاعر الإيجابية التي يمكن أن تعزز يقظة طفلك وسعادته. علم طفلك أن يقدر ما لديه وما يفعله الآخرون من أجلهم. مارس الامتنان معًا من خلال مشاركة ما أنت ممتن له كل يوم واطلب من طفلك كتابة ملاحظات شكر.

5. وقت اللعب اليومي

احب طفلك دون قيد أو شرط وخصص بعض الوقت الثمين لطفلك للعب وقضاء الوقت دون أي قيود أو توقعات. استمع إليهم باهتمام كامل وانضم إليهم في لعبهم واتبعهم.

يمكنك أيضًا تقديم بعض الألعاب الذهنية أو أنشطة التنسيق بين اليد والدماغ ، مثل التلوين أو الألغاز أو الاستكشاف الحسي. هذا يساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية والتفكير النقدي، والتي تعتبر مهمة للنمو العقلي والمرونة العاطفية.

6. اجعل اليقظة عادة

اليقظة ليست ممارسة لمرة واحدة ولكنها عادة يجب تطويرها بمرور الوقت، اجعل عائلتك تشارك في أنشطة اليقظة اليومية معًا مثل التأملات أو الوجبات الواعية أو المشي اليقظ أو الاسترخاء قبل النوم، من خلال تنمية اليقظة كعادة أسرية ، يمكنك إنشاء بيئة داعمة تساعد عائلتك على الازدهار والحفاظ على التوازن العاطفي.