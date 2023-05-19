تزوجا لـ 86 عامًا.. زوجان أمريكان يشاركان أسرار علاقتهما طويلة الأمد

عندما يتم الدخول في علاقة ما يتوقع الطرفين أن يكونوا سعداء ويسود التفاهم والاحترام المتبادل في العلاقة هذا أمر لا جدال فيه ولكن يتمنون أن تدوم العلاقة مدى الحياة بالطبع يوجد مشكلات تواجههم ولكن بالاحترام والحب يتم حلها، هذه النوعية من العلاقات متواجدة.

ويقدم خبراء العلاقات الأسرية بعض النصائح من شأنها المساعدة في توطيد العلاقات العاطفية وجعلها ممتدة مدى الحياة، وفقًا لموقع "hindustan times".

غالبًا ما نسمع قصصًا عن العلاقات المحطمة والانفصال عن الأصدقاء والعائلات ولكن في نفس الوقت هناك قصص مذهلة عن زيجات طويلة الأمد، حتى أن العديد من الأزواج وصلوا إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونهم متزوجين لمدة نصف قرن وما زالوا في ازدياد، حتى في سن الشيخوخة لا يقل حب هؤلاء الأزواج لبعضهم البعض مقارنةً بالوقت الذي التقوا فيه لأول مرة في التاريخ، حيث يبدو أن هناك شيئًا شائعًا بين الأزواج الذين يظلون في حب عميق لبعضهم البعض عقدًا بعد عقد، لذا هناك رمز سري للصداقة والتواصل والثقة العميقة والاحترام والإخلاص يجعل هؤلاء الأزواج متمسكين ببعضهم البعض.

أطول زواج على الإطلاق حسب كتاب جينيس

أطول زواج على الإطلاق حسب كتاب جينيس للأرقام القياسية كان يتمتع به هربرت فيشر (الولايات المتحدة الأمريكية ، ب 1905) وزيلميرا فيشر (الولايات المتحدة الأمريكية ، ب 1907)، كان الزوجان متزوجين لمدة 86 عامًا 290 يومًا اعتبارًا من 27 فبراير 2011 ، عندما توفي السيد فيشر.

نشأ هربرت وزلميرا معًا كأفضل أصدقاء في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية وتزوجا في سن 18 عامًا و 16 عامًا على التوالي. في زواجهم الذي حطم الرقم القياسي، رزقا بخمسة أطفال ، و 10 أحفاد ، و9 من أبناء الأحفاد ، و 1 من أحفاد الأحفاد. قالا في سؤال وجواب على تويتر في عيد الحب 2010: "الصديق مدى الحياة ؛ زواجنا استمر مدى الحياة".

وعندما سئلا عن سر زواجهما الطويل، قالا: "ليس هناك سر في زواجنا ، لقد فعلنا فقط ما هو مطلوب لبعضنا البعض ولأسرتنا ، مضيفين أن الطلاق لم يكن أبدًا خيارًا ، أو حتى فكرة، كانت أفضل نصيحة زواج تلقاها الزوجان على الإطلاق هي "الاحترام ، والدعم ، والتواصل مع بعضهما البعض، كن مخلصًا وصادقًا وصادقًا، نحب بعضنا البعض بكل قلبك ".

تزوج يوجين جلادو ودولوريس جلادو في 25 مايو 1940 في وونسوكيت، دخلت رود آيلاند موسوعة غينيس للأرقام القياسية في يوليو 2021 بعد 81 عامًا من الزواج و 57 يومًا، حيث عاش الزوجان أسلوب حياة نشطًا وقضيا سنواتهما الأولى في الرقص والتجديف والتزلج على الجليد والمشي لمسافات طويلة والسفر معًا.

نصائح لجعل زواجك طويل الأمد

إذن ، ما الذي يجعل الأزواج يظلون ملتزمين تجاه بعضهم البعض ويحبون بشدة حتى بعد الزواج لعدة عقود، وكيف تعمل على زواجك لجعله طويل الأمد؟ فيما يلي بعض النصائح.

1. الثقة والصدق والاحترام المتبادل: هذه العناصر الثلاثة تشكل أساس أي علاقة صحية. كن صادقًا مع بعضكما البعض ولا تخفي أبدًا مشاعرك أو نواياك، احترم آراء وقرارات بعضكما البعض ، وثق في أن لشريكك اهتماماتك الأكثر أهمية.

2. حافظ على الرومانسية حية: بمرور الوقت ، من السهل الوقوع في روتين ونسيان محاولة إبقاء الأمور رومانسية ومثيرة. قم بجدولة ليالي المواعيد ، وفاجئ بعضكما البعض بإيماءات صغيرة من المودة ، وجرب أشياء جديدة معًا، لا يجب أن يكون باهظًا جدًا أو متقنًا ؛ حتى النزهة البسيطة في الحديقة أو القيادة يمكن أن تعيد الشرارة.

3. حل النزاعات باحترام: الخلافات والنزاعات أمر لا مفر منه في أي علاقة ، ولكن كيفية التعامل معها تحدد النتيجة. خذ خطوة للوراء ، واستمع إلى وجهات نظر بعضكما البعض ، واعثر على حل وسط يناسبكما، تجنب الشتائم أو اللوم أو استخدام لغة مؤذية.

4. إنشاء أهداف مشتركة : يمكن أن يؤدي وجود أهداف مشتركة والعمل معًا لتحقيقها إلى تقوية الروابط بين الشركاء. سواء كنت تشتري منزلًا أو تبدأ عائلة أو تسعى وراء مصلحة مشتركة، تأكد من أنك على نفس الصفحة ودعم أحلام بعضكما البعض.

5. الاتصال أمر حيوي: الاتصال الفعال أمر بالغ الأهمية لأي علاقة، لذا كن منفتحًا وصادقًا في تواصلك، وعبر عن مشاعرك بوضوح، واستمع بنشاط إلى شريكك، مع تجنب المقاطعة أو الافتراض أو القفز إلى الاستنتاجات، حيث يتطلب الاتصال إشارات غير لفظية مثل لغة الجسد ونبرة الصوت.