استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات وعيار 21 يسجل 2220 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرار ملحوظا اليوم الجمعة 19 مايو 2023، نهاية تعاملات الأسبوع، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2220 جنيها للجرام ، بعد تراجعه بنحو 450 جنيه منذ بداية مايو الجاري حيث سجل وقتها نحو 2670 جنيه.

- أسعار الذهب اليوم

وتراجع سعر عيار 21 نحو 80 جنيها خلال آخر 3 أيام، بعد ان سجل الاثنين الماضي بداية تعاملات هذا الأسبوع نحو 2290 جنيها.

جاءت أسعار الذهب اليوم بالتعاملات الصباحية كالاتي :

سعر عيار 14 سجل نحو 1483 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل نحو 1903 جنيها للجرام

سعر عيار 21 سجل نحو 2220 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل نحو 2537 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 17760جنيها.

سعر اوقية الذهب سجلت نحو 1965 دولار.

- الذهب نحو 580 جنيها خلال أقل من شهر

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة بالغرف التجارية ان أسعار الذهب شهدت تراجع كبير بعد ان سجلت نحو 2800 جنيها للجرام يوم الخميس 27 ابريل الماضي، مشيرا الي تراجع الذهب نحو 580 جنيها خلال أقل من شهر.

وتابع نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ “الدستور” انه بفضل قرارات الدولة التي تتعلق بتنظيم سوق الذهب حيث شملت قرار السماح للعائدين من الخارج بالدخول بالذهب سواء كان خام او مشغولات لمدة 6 اشهر وهذا القرار ادي الي تراجع كبير في شراء الذهب وخاصة السبائك والجنيهات الذهب.

وأضاف ان من ضمن القرارات أيضا انشاء اول صندوق استثمار لتداول الذهب والي فتح باب الاكتتاب والاستثمار في الذهب من خلال وثائق تبدا قيمة السهم من 10 جنيهات وهذا سيؤدي الي اتجه المستثمرين والمتعاملين بشراء الذهب بتوجيه هذه الأموال الي هذا الصندوق.

وأيضا اتخاذ قرار بإعلان الأسعار الفورية للذهب علي شاشات البورصة المصرية لحظة بلحظة ادي الي هدوء نسبي في اقبال المواطنين علي شراء الذهب وتراجع في القوة الشرائية بالاضافة الي توجه جزء من المستثمرين للتخلص من الذهب خلال الأيام الماضية مما ادي الي تراجع في الأسعار، متوقعا استمرار هذا التوجه واستقرار الاسعار خلال الاسبوع الجاري.