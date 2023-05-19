محمود عنبر: قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية على مستوى العالم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية على مستوى العالم، وتعد نموذجًا فيما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدمها بما يتناسب مع التطورات العالمية.

واستعرض عنبر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أهمية قناة السويس الجديدة وإنشاء المنطقة الاقتصادية، وأيضًا لفت للتداعيات الاقتصادية التي يفرضها الوضع الاقتصادي، وضرورة التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

قناة السويس لديها نظامًا ضريبيًا ونظامًا جمركيًا مختص بذاته

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها نظام ضريبي وجمركي مختص بذاته، حتى تتماشى مع ما يتطلبه التطورات على المستوى العالمي، وبالشراكة والاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن رقمنة الخدمات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل أكثر من 60 خدمة، منها تخصيص أراضي، تصاريح عمل للأجانب، خدمات متعلقة بفض المنازعات والأطر القانونية، والموافقة على المشروعات وغيرها، معقبًا: "كل هذه الأمور من أهم الأسباب التي تعمل في جذب المزيد من الاستثمارات".