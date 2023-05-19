الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عاشور: القضية السكانية عصب القضايا المُناقشة بالحوار الوطنى

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

قال النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن أغلب الاقتصاديين والخبراء بالحوار الوطني أكدوا أنه لا حل لأي قضية من قضايا المحور الاقتصادي دون حل للقضية السكانية.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، الجمعة، أن القضية السكانية هي عصب القضايا التي يتم مناقشتها؛ لأنها متشابكة مع معظم القضايا داخل الحوار الوطني.

وأشار إلى أنه تم تقسيم قضايا المحور المجتمعي إلى 6 قضايا، منها القضية السكانية، واستخرجنا منها 4 أمور لمناقشتها، وهى: تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع الجغرافي.

وتابع: "يوم 25 مايو، الخميس المقبل، ستبدأ أولى جلسات مناقشة القضية السكانية، وسنناقش خلالها تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وأشار إلى أن الجلسة ستشهد حضور معظم القوى الوطنية والأحزاب التى قدمت حلولًا واقتراحات لحل المشكلة السكانية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وأساتذة جامعات.

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