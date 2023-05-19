حبس شخصين بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة فى المطرية

قررت النيابة العامة بالمطرية، اليوم الجمعة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهمين والسجل الإجرامي لهما.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية في القبض على شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما 950 قرصا مخدرا – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - عدد 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.