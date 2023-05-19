أبوالغيط: القمم العربية فرصة لتأكيد سيادة العرب فى الإقليم

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن معايير إنجاح القمم، وذلك بالتزامن مع القمة العربية المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية في دورتها الـ32، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أبوالغيط، في لقاءٍ مع قناة "القاهرة الإخبارية" على هامش حضوره فعاليات القمة العربية بجدة: "من هذه المعايير ألا تكون هناك قضايا خلافية، وأن يكون هناك توافق على القرارات والمواقف وأن يلتقي القادة فيما بينهم".

وأكد أن هذه اللقاءات تكون بمثابة فرصة جيدة للتحدث حول المشكلات والتأكيد على أن العرب في هذا الإقليم هم أسياده، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن المشكلات السياسية فقط، بل هناك تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وكل ذلك يسهم في التقارب العربي- العربي".

وعن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما حدث في القاهرة منذ أقل من أسبوع بدعوة سوريا لشغل المقعد وبدء التفاعل العربي مع سوريا أمرٌ طيب، حيث أصبحت الجامعة العربية موجودة في الإطار الذي يسعى للتوصل إلى تسوية فيما يتعلق بليبيا.