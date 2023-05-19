الممتاز "ب".. "إف سى زد" يواجه كهرباء الإسماعيلية والسكة يصطدم بالترسانة

تقام اليوم 9 مباريات في الأسبوع السادس والعشرين لدوري القسم الثاني "الممتاز ب" منها 7 مباريات في المجموعة الثانية ومباراتان في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية، يحل إف سي زد المتصدر برصيد 50 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على فريق كهرباء الإسماعيلية الثاني عشر برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد العجوز، ويرفع إف سي زد شعار لا بديل عن الفوز للاحتفاظ بالقمة في ظل المطاردة الشرسة من السكة الحديد وادي دجلة والقناة.

وفي مواجهة قوية، يستضيف السكة الحديد الثاني برصيد 49 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق الترسانة برصيد 39 نقطة بقيادة حسين شكري، ويسعى الفريقان للحصول على النقاط الثلاث السكة للوصول للقمة في حالة تعثر إف سي زد أمام كهرباء الإسماعيلية والترسانة للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين.

ويستضيف بتروجت الخامس برصيد 42 نقطة بقيادة السيد عيد فريق العبور الثامن برصيد 36 نقطة بقيادة عطية السيد في مباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى بتروجت للمحافظة على المركز الخامس، ويسعى العبور للفوز وتقليص الفارق مع بتروجت إلى ثلاث نقاط.

ويستضيف الاتصالات السادس برصيد 39 نقطة بقيادة جمعة مشهور فريق بورتو السويس العاشر برصيد 36 نقطة، ويحل الإنتاج الحربي الحادي عشر برصيد 28 نقطة بقيادة مصطفى عبده ضيفا على فريق منتخب السويس التاسع برصيد 36 نقطة بقيادة أحمد ساري.

ويستضيف إيسترن كومباني الرابع عشر برصيد 24 نقطة فريق مستقبل وطن الثالث عشر برصيد 24 نقطة في أول مباراة لمحمد حسن العائد لقيادة مستقبل وطن بعد رحيل سامر عبدالرحمن.

وفي مباراة القاع يستضيف النصر الخامس عشر برصيد 19 نقطة بقيادة أشرف توفيق فريق الإعلاميين الذي يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط، ولا بديل أمام الإعلاميين سوى الفوز وتقليص الفارق إلى 6 نقاط، على أمل تعويضها في المباريات الأربع المتبقية، وفي حالة فوز النصر يهبط الإعلاميين رسميا للقسم الثالث.

وفي المجموعة الأولى، يستضيف المنيا الثامن برصيد 35 نقطة بقيادة نبيل محمود فريق المدينة المنورة الرابع عشر برصيد 19 نقطة بقيادة شديد قناوي. ويحل كيما أسوان السادس برصيد 38 نقطة بقيادة عيد مرازيق ضيفًا على فريق الفيوم الثاني عشر برصيد 22 نقطة.