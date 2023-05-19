الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير منظمة أكساد: أزمتا الأمن الغذائى والمائى وجهان لعملة واحدة

أزمتي الأمن الغذائي
أزمتي الأمن الغذائي والمائي

استعرض نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، الحلول المتوقع تقديمها في قمة جدة لإنهاء أزمة مياه الشرب في بعض دول المنطقة العربية، مؤكداً أن مصر لديها تجربة رائدة في هذا المجال.

وأوضح العبيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أزمتي الأمن الغذائي والمائي، هما وجهان لعملة واحدة، مؤكداً أن الدول العربية بحاجة سنويا إلى 420 مليار متر مكعب من المياه، ولكن لا يتوفر إلا 260 مليارا سنوياً.

وطالب مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي، بضرورة البحث عن تقنيات أخرى، لحل أزمة الماء علي المنطقة العربية، موضحاً أن منظمة "أكساد" تعمل تحت مظلة الجامعة العربية منذ العام 1968.

وقال العبيد: “نحن نعمل من أجل ترشيد المياه، وقدمنا دراسة بالتعاون مع (فاو) بأن الدول العربية لا تستفيد إلا بـ50% من مياه الري، أي تخسر نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا”، مضيفا أن مصر متقدمة جدا في مجال إعادة تدوير المياه، حيث تعيد تدوير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.

وكشف مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي، أنهم بالفعل داخل المنظمة، نقلوا التجربة المصرية إلى معظم الدول.

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